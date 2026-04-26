女性や子どもを狙った悪質な盗撮事件が相次ぐ中、最新の盗撮機器を紹介し手口を知ってもらおうというイベントが名古屋で開かれました。

【写真を見る】「ここまで手口が進化している」ボールペンや電卓型も…“盗撮用”小型カメラを紹介する展示会 大学准教授らが開催

（田中希宜記者）

「私が履いているのは、一見よくあるサンダルですが、小型カメラが付いていて、簡単に盗撮ができてしまいます」

ボールペンや…電卓に埋め込まれた直径1ミリほどの小型カメラ。

この展示会は、性加害について研究する愛知医科大学の大橋渉准教授らが、盗撮機器の小型化・高性能化が進む現実を知ってもらい被害防止に役立ててもらおうと開いたものです。

会場では、インターネットなどで販売されている盗撮用の小型カメラなどが紹介され、訪れた人が手に取っていました。

（小学6年の女子児童）

「こういうのが学校にあったら怖い」

（愛知医科大 大橋渉准教授）

「（カメラが埋められた）電卓が教卓の上にあっても、ボールペンで下から盗撮されても意外と気付かない。ここまで手口が進化していることを知ってください」