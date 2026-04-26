◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２６日・バンテリンドーム）中日・川越誠司外野手が８回に代打で出場し、負傷交代した。試合後、井上監督が「右肩の脱臼」と明かした。２―０の８回２死三塁だった。広沢から右翼手の頭上を越える適時二塁打を放ち、二塁べースに足から滑り込んだ。直後に右肩を押さえて、うずくまった。すぐさま、平田外野手守備走塁コーチが駆け寄ったものの、担架で運ばれて、そのまま途中交代と