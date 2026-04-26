ACLE決勝サッカーJ1リーグの町田は26日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）決勝でアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）と対戦し、延長の末に0-1で敗れた。後半23分にはアル・アハリのDFザカリア・ハウサウィが頭突きを食らわせて一発退場になる一触即発の事態が発生。「こんな見事な頭突き見たのジダン以来」「これはレッドで当たり前」と衝撃が広がっている。後半23分、ボールがサイドラインを割った直後だっ