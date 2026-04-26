タレントの稲村亜美さん（30）が2026年4月17日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「いつぞやの弾丸韓国」稲村さんは、「いつぞやの弾丸韓国」といい、ベンチに座ってスマホを手にしたショットを含む5枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ネイビーと白のボーダー柄になったカーディガンと白いロングスカートを着用。カーディガンの下にはネイビーのタンクトップを合わせた。カーディガン