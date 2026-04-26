京都の人気鍼灸師で、SNSでも人気の「すきさん」（本名：鋤柄誉啓すきから・たかあき）が書いた『メンタル養生』が発売中だ。本書には「疲れていても気楽に読める」「現代人必携のセルフケアバイブルだと思う」など、多くの口コミが寄せられている。本記事では、すきさんが多くの人を診療して得られた知見と、東洋医学の知恵をベースに、心がラクになるヒントを教えてもらう。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・宮崎桃子）悩み