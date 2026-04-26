「楽に稼げる仕事」は一見魅力的に見えるが、どこか危なっかしい印象を持つ人は少なくないはずだ。著者は、若手医師の間で広がる“直美”というキャリアを例に、収入だけに偏った働き方の問題点を投資理論の観点から指摘する。※本稿は、データ分析・活用コンサルタントの佐藤舞『あっという間にお金はなくなるから』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。稼ぎたい若手医師に人気の「直美」というキャリア直美という言葉