就職活動について話すモハメドさん＝2026年2月、シンガポール（共同）円安の影響で働く場所としての日本の魅力低下が指摘される中、東南アジアの大学で学ぶ学生らの中には日本企業への関心を持つ若者たちがいる。転職も視野に将来を見据え、日本企業での経験をキャリア形成の機会と捉えている。（共同通信シンガポール支局＝本間麻衣）シンガポールで2026年2月に開かれた就職フェア。日本の就職活動の光景さながら、黒っぽいス