【だから元気!】著名人に健康や元気の秘訣（ひけつ）を語ってもらう企画「だから元気！」。今回はタレント、文筆家など幅広い活躍を続ける麻木久仁子さん（63）です。2010年に脳梗塞を発症し、12年に初期の乳がんが発覚。そこから食を見直し、薬膳生活を始めました。16年に国際薬膳師、19年に国際中医師の資格を取得し、その普及活動にも取り組んでいます。（構成・吉澤塁）2度の大きな病気を経て食生活を見直さなければと思