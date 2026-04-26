巨人７−２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２５日）――巨人は一回、岸田の適時二塁打で先制し、三回に新人・小浜の２点二塁打などで５点を加えた。３年目の又木がプロ初勝利。ＤｅＮＡの連勝は６で止まった。手応えは会心でも、打球は上がり過ぎた気もしたという。巨人の平山は「行ってくれ」と願いながら走った。高い放物線を描いた飛球が左中間最深部の客席に届く。「思いが届いてくれた」。プロ３年目、１９打席目で飛び出した初ア