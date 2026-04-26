きょう26日放送のtimeleszが出演する日本テレビ系『timeleszファミリア』（毎週日曜後2：00〜後3：00）では、餃子づくりに挑戦する。【番組カット】わちゃわちゃ…！餃子づくりに奮闘するメンバー今回のゲストは、餃子の神様・パラダイス山元。餃子は肉と野菜の餡を三日月型に包んだ形が一般的だが、パラダイス山元はその常識を覆すような独創的なオリジナル餃子を生み出してきた。生地からタコの足が飛び出し、まるでタコ壺