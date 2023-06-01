現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節で、鎌田大地を擁する13位のクリスタル・パレスが、遠藤航（怪我で離脱中）が所属する５位のリバプールと敵地で対戦した。鎌田がプレミア４試合ぶりに先発したパレスは序盤からボールを握るも、なかなかシュートまで持ち込めない。決定機を作れずにいると、24分にカウンターを受けた流れから、ジョンソンが自陣ペナルティエリア内でサラーを倒してしまい、PKと判定される。しか