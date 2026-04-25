犬が亡くなる前に飼い主にできること4選 いつかは必ず訪れる、愛犬との別れ。愛犬の最期にできることをしてあげることは、見送ったあとの飼い主さんの後悔を減らすことにつながります。 では、具体的に飼い主さんは、最期を迎えようとしている愛犬に何をしてあげられるのでしょうか？ここでは、犬が亡くなる前に飼い主にできることを4つご紹介します。 1.心地よい環境を整える 自宅で最期を迎える犬にとって、心地