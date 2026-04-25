犬が亡くなる前に飼い主にできること4選

いつかは必ず訪れる、愛犬との別れ。愛犬の最期にできることをしてあげることは、見送ったあとの飼い主さんの後悔を減らすことにつながります。

では、具体的に飼い主さんは、最期を迎えようとしている愛犬に何をしてあげられるのでしょうか？ここでは、犬が亡くなる前に飼い主にできることを4つご紹介します。

1.心地よい環境を整える

自宅で最期を迎える犬にとって、心地よい環境は大きな安心感につながります。静かで適温を保てる場所に、愛犬のお気に入りのベッドや毛布を用意し、そこへ寝かせてあげましょう。

また、最期が近づくと排泄のコントロールが難しくなりますが、排泄物の汚れは犬に不快感を与えます。排泄物で体や寝床が汚れたら速やかに拭き取り、清潔で快適な状態を保ってあげてください。

愛犬が心身ともに心地よく、安心して最期を迎えられるように環境を整えてあげましょう。

2.なるべく心を落ち着かせてそばにいる

飼い主さんの感情は、犬に伝わります。愛犬の最期が近づいたとき、飼い主さんが動揺するのは当然のことですが、その動揺は愛犬を不安にさせてしまうかもしれません。

大好きな飼い主さんがいつもと変わらない様子で最期までそばにいることは、愛犬にとって最大の安心感につながります。なかなか難しいかもしれませんが、愛犬が最期を迎えようとしているときは、なるべく心を落ち着かせてそばにいるように努めましょう。

3.優しく撫でながら話しかける

飼い主さんの優しく触れる手や穏やかな声は、犬に安らぎを与えます。愛犬に最期が近づいてきたら、優しく撫でながら、穏やかなトーンで話しかけてあげましょう。

その際は、「ごめんね」といった謝罪の言葉ではなく、「大好きだよ」「ありがとう」といった愛情や感謝の言葉をたくさん伝えてください。

そうすることで、愛犬は安心して旅立つことができるでしょう。また、愛情や感謝の気持ちをきちんと言葉にして愛犬に伝えることは、飼い主さんの悔いを減らすことにもつながります。

4.好きな人や友達に会わせてあげる

飼い主さん以外に愛犬が好きな人や犬友達がいるのなら、最期を迎える前に会わせてあげるといいでしょう。愛犬の体力を消耗させないよう、短時間に留める配慮は必要ですが、大切な存在の人たちとの対面は、不安を和らげ、心の充足感につながります。

好きな人や犬友達と会い、愛犬が喜ぶ姿を見ることは、飼い主さんにとっても幸せな時間となるでしょう。

穏やかな最期を過ごすための事前準備は？

愛犬が最期を迎えようとしているときに、穏やかな時間を共有することは、飼い主さんにとって後悔の少ないお見送りにつながります。

いざというときに飼い主さんがパニックになり、慌ただしく愛犬を見送ることにならないようにするためには、事前に準備することが大切です。ここからは、穏やかな最期を過ごすための事前準備についてご紹介します。

1.看取り方や見送り方を決めておく

看取り方や見送り方を事前に決めておくことは、穏やかな最期を過ごすうえでとても重要です。これらを決めておくことで、いざというときに慌てて判断を迫られることがなくなり、残された貴重な時間を愛犬と寄り添うことだけに集中できます。

看取り方については、最期まで動物病院で治療をしてもらうか、住み慣れた自宅で看取るか、延命治療はどこまでするかを決めておきましょう。

また、愛犬が健やかなうちに、あるいは落ち着いている時に、万が一の際の葬儀社や供養について情報を集めておくだけでも、いざという時の心の支えになります。愛犬が亡くなってから決めると、冷静な判断ができず、悔いの残る見送り方をすることになってしまうかもしれません。

2.心の準備をしておく

どんなに抗っても、愛犬との別れのときは必ずやってきます。愛犬の死を避けられない現実として受け止められるように、あらかじめ心の準備をしておくことで、いよいよお別れが近づいたときの動揺を減らすことができます。

飼い主さんが涙を流したり動揺したりするのは、それだけ深い愛情があるからこそです。無理に感情を抑え込む必要はありませんが、愛犬が安心して休めるよう、時折深呼吸をして穏やかな声をかけてあげられるといいですね。愛犬に安心感を与え、穏やかな最期を過ごさせてあげるために、少しずつ心の準備をしておきましょう。

3.最期が近づいているサインを知っておく

人は、初めての経験や不測の事態に直面すると、激しく動揺しやすいものです。

犬の最期が近づくと、以下のような変化が見られます。

食事や水を摂らなくなる 呼吸が不規則になる 排泄のコントロールができなくなる 寝ている時間が増える けいれんや意識障害などの発作を起こす 体温が低下する 呼びかけへの反応が鈍くなる

こうしたサインをあらかじめ知っておくことは、飼い主さんがパニックに陥るのを防ぎ、愛犬とともに穏やかな最期を過ごすことにつながります。

パニック状態で愛犬の最期を迎えてしまうと、あとになってから「ちゃんと『ありがとう』と言えなかった」「不安な思いをさせてしまった」と悔やむことになるかもしれません。そうした後悔は、ペットロスを重症化させる要因になります。

まとめ

愛犬が亡くなる前に、飼い主としてできることはいろいろとあります。見送ったあとに「もっとこうしてあげたかった」と後悔しないためにも、今回ご紹介した4つを参考に、愛犬の最期にできることをしてあげてください。

また、穏やかな最期を過ごすためには、看取り方や見送り方を決めておく、心の準備をしておく、最期が近づいているサインを知っておくといった事前準備が大切です。

「いつか別れが来る」という現実と向き合いながら、愛犬とともに過ごすかけがえのない今を大切にしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)