スマホは趣味だけのために使うものではなく、もはや生活必需品。必要不可欠なアイテムといえそうです。そんな中でママスタコミュニティには、子どものスマホ代に関する質問がありました。『自宅住みの大学生。スマホ代は親と子ども、どちらが払う？子どもはアルバイトしてる前提です』この質問に対しては、親が払うと答えたママが大半でした。投稿者さんは大学生のお子さんのスマホ代を親が負担するのか、アルバイト代を使って本