この記事をまとめると ■タイではナンバー色で車両用途が明確に区分されている ■BEVは操作感の違いから新車事故が目立つ傾向にある ■保険料高騰や加入制限が普及の壁として浮上している タイで目立つBEVの事故増加 タイの首都バンコクの街角で通りを走るクルマを見ていると、日本と同じようにさまざまな色のナンバープレートをつけたクルマが走っている。調べてみると、白地に黒文字のプレートならば乗車定員7名までの自家用車