米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】24日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比34銭円高ドル安の1ドル＝159円30〜40銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1717〜27ドル、186円73〜83銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議進展への期待感から「有事のドル買い」がやや後退した。