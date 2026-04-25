2026年ゴールデンウィークの天気と気温の予想です。29日(水・昭和の日)は、雲が広がりやすく、沖縄や九州で雨が降るでしょう。2日(土)は、広く晴れて、今年のゴールデンウィークの中で一番のお出かけ日和となる所が多くなりそうです。4日(月・みどりの日)と5日(火・こどもの日)は雨の降る所が多くなるでしょう。屋外のレジャーなどは天気予報のチェックを。29日(水・昭和の日)は雲が多く、沖縄や九州で雨25日(土)は、北海道から九