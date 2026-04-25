2026年ゴールデンウィークの天気と気温の予想です。29日(水・昭和の日)は、雲が広がりやすく、沖縄や九州で雨が降るでしょう。2日(土)は、広く晴れて、今年のゴールデンウィークの中で一番のお出かけ日和となる所が多くなりそうです。4日(月・みどりの日)と5日(火・こどもの日)は雨の降る所が多くなるでしょう。屋外のレジャーなどは天気予報のチェックを。

29日(水・昭和の日)は雲が多く、沖縄や九州で雨

25日(土)は、北海道から九州ではおおむね晴れて、お出かけ日和の所が多いでしょう。ただ、東海から九州では朝晩に一部でにわか雨がありそうです。沖縄は断続的に雨が降り、先島諸島では夜は雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。26日(日)は、低気圧の影響で、九州や四国は雨や雷雨で、局地的に激しく降りそうです。中国地方や近畿は昼頃から、東海や関東も夜は所々で雨が降るでしょう。



27日(月)は、午前中は雨の残る所がありますが、日中は晴れる見込みです。28日(火)は、北海道で雨が降るほかは、広く晴れ間が出そうです。



29日(水・昭和の日)は、雲が広がりやすく、沖縄や九州では雨が降るでしょう。北海道では晴れますが、にわか雨がありそうです。30日(木)は、沖縄や九州から東北で雨が降るでしょう。太平洋側を中心に本降りの雨となりそうです。5月1日(金)は西から晴れエリアが広がりますが、関東から北海道では雨が降るでしょう。

2日(土)は広く行楽日和 4日(月・みどりの日)と5日(火・こどもの日)は雨

2日(土)は、全国的に日差しが届くでしょう。今年のゴールデンウィークの中で一番のお出かけ日和となる所が多くなりそうです。3日(日・憲法記念日)は、西日本では雲が多く、九州や中国、四国で雨が降るでしょう。東海から北海道は晴れ間が出て、お出かけに良さそうです。



4日(月・みどりの日)は、沖縄や九州から東海で雨が降り、太平洋側を中心に雨脚の強まる所もあるでしょう。5日(火・こどもの日)は午前中を中心に本州の太平洋側で雨が降る見込みです。6日(水・振替休日)は、沖縄は雨となり、関東から北海道も雨の降る所があるでしょう。



ゴールデンウィーク期間は日々の寒暖差が大きくなりそうです。晴れる日は関東以西では所々で夏日(最高気温25℃以上)となりますが、雨の日は薄着ではヒンヤリする日もあるでしょう。服装で上手に調節してください。



なお、この予報は4月25日(土)の予想をもとに作成しています。後半ほど予想の幅が大きく、変わる可能性があります。最新の天気予報をチェックしてください。