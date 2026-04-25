ノルディックスキー・ジャンプでミラノ・コルティナ五輪混合団体銅メダルの高梨沙羅（クラレ）が２４日、都内で、全日本スキー連盟のスポンサーを務めるエイブル主催の表彰式に出席した。今年はＷ杯デビューから１５年を迎え、１０月には３０歳になる。「落ち着いた女性になれるように」と語り、来季へ「来年２月の世界選手権に向けて頑張っていきたい」と意気込んだ。式には、スノーボード女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（