日本高野連は24日、宝馨会長（69）が辞任し、北村聡副会長（69）が後任に選ばれたと発表した。大阪市内で開いた理事会で決まった。同日までに辞任届が提出され、受理された。来年5月までの任期途中での辞任に同連盟は「一身上の都合」と説明した。同連盟によると審議委員会で審議すべき内容の事案が今月発覚したという。事実関係を調査し、審議委員会で日本学生野球憲章に基づいて厳重注意措置とした。井本亘事務局長は「学生