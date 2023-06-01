俳優の綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内での映画『人はなぜラブレターを書くのか』公開記念舞台あいさつに伴い、道頓堀にサプライズ登場。道行く人からどよめきが起こった。【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか平日でも人があふれる道頓堀に綾瀬が登場。急に現れた綾瀬の姿に現地の人々も驚きと歓声が上がり、興奮を隠せない様子に「ありがとうございます！」と満面の笑みで歓迎に応え