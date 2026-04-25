綾瀬はるか、ゆかりの深い道頓堀にサプライズ登場→騒然 ラブレター手渡しで映画アピール
俳優の綾瀬はるか（41）が24日、大阪市内での映画『人はなぜラブレターを書くのか』公開記念舞台あいさつに伴い、道頓堀にサプライズ登場。道行く人からどよめきが起こった。
【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか
平日でも人があふれる道頓堀に綾瀬が登場。急に現れた綾瀬の姿に現地の人々も驚きと歓声が上がり、興奮を隠せない様子に「ありがとうございます！」と満面の笑みで歓迎に応えていた。
綾瀬の目的地である大阪のランドマークである「道頓堀グリコサイン」。実は2014年にグリコサインが6代目にリニューアルされた際、綾瀬はセレモニーに参加。5代目のグリコサインが工事中には、白いワンピース姿で両手と片足を上げグリコポーズを決めた綾瀬の特別工事幕で覆われ話題を集めるなど、自身にとってもゆかりの深い場所を久しぶりに再訪。
グリコサイン前で写真撮影を実施。同作で綾瀬演じる寺田ナズナがつづったラブレターを模したボードを持ち、まるでグリコサインに向かって直接ラブレターを渡しているかのようなポーズ。さらに撮影終了後、綾瀬の姿を見ようと駆け付けた人たちに、オレンジ色のラブレターを手渡した。
なんばの映画館で行われた舞台あいさつには石井裕也監督と登壇。観客からの質問に答えるなど、和やかな雰囲気の中、映画の魅力をアピールしていた。
【全身ショット】素敵…二の腕あらわな華麗なワンピースで登場した綾瀬はるか
平日でも人があふれる道頓堀に綾瀬が登場。急に現れた綾瀬の姿に現地の人々も驚きと歓声が上がり、興奮を隠せない様子に「ありがとうございます！」と満面の笑みで歓迎に応えていた。
綾瀬の目的地である大阪のランドマークである「道頓堀グリコサイン」。実は2014年にグリコサインが6代目にリニューアルされた際、綾瀬はセレモニーに参加。5代目のグリコサインが工事中には、白いワンピース姿で両手と片足を上げグリコポーズを決めた綾瀬の特別工事幕で覆われ話題を集めるなど、自身にとってもゆかりの深い場所を久しぶりに再訪。
なんばの映画館で行われた舞台あいさつには石井裕也監督と登壇。観客からの質問に答えるなど、和やかな雰囲気の中、映画の魅力をアピールしていた。