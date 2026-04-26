ミラノ・コルティナ五輪・パラリンピック TEAM JAPAN 応援感謝パレードミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックで活躍したTEAM JAPANの「応援感謝パレード」が25日、東京・日本橋で行われた。フィギュアスケートペアで金メダルの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組も参加し、コース上で高々と上がったリフトも披露すると、三浦の手元にファンの視線が集まった。五輪閉幕から約2か月、パラリンピック閉幕から約1か月が経つ