AppleがiPhoneなど向けiOS 26.4.2とiPadOS 26.4.2をリリース！Appleは22日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」とタブレット「iPad」シリーズ向けプラットフォーム「iPadOS」の最新バージョン「iOS 26.4.2（23E261）」および「iPadOS 26.4.2（23E261）」を提供開始したとお知らせしています。変更点は不具合や脆弱性の修正となっており、セキュリティーアップデー