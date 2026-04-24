◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人（２４日・横浜）巨人・大城卓三捕手が「５番・捕手」で出場。初回に強肩で盗塁を阻止してまずは守備でみせた。２回１死の第１打席、平良の内角球を打った際に自打球のファウルとなり、右膝に直撃した。ガードを着けていたが、その上のカバーされていない部分に直撃。その場に倒れこみ、もん絶して、一時ベンチ裏に歩いて下がって治療を受け、再びグラウンドに戻った。先発・田中