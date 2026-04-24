数多くのアーティストへの楽曲提供や、コラボレーションアルバムの企画・プロデュースなど多彩な活動を続ける稀代のメロディメイカー・大澤誉志幸が、デビュー45周年を記念したアニバーサリーライブを7月18日、ビルボードライブ大阪で開催する。本公演にはゲストとして、山下久美子の出演が決定。キュートでありながらもハスキーな歌声と確かな存在感で、日本のポップ・ロックシーンを長年牽引してきた山下がステージに華を添