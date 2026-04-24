タレントの磯野貴理子さんが4月23日、自身のインスタグラムを更新。米作りの始動報告と趣味の野鳥写真を投稿しました。【写真を見る】【磯野貴理子】トラクター操作も披露今年も「きり田んぼ」始動を報告磯野さんは「『きり田んぼ』始動開始！今年も栃木市でお米つくります」と書き出し、「きり田んぼ」と書かれた看板が立つ、“マイ田んぼ”写真を掲載しました。 さらに「まずトラクターで田起こししました」とトラクタ