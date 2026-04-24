ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（38）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。左目が充血し、テレビ収録での対処法を明かした。【写真】「無理なさらずに」左目が充血した写真を公開した加藤綾菜投稿では「朝起きたら左目充血しまくり そんな中、楽しくテレビ収録へ行って参りました！」と報告。「充血中なので全て左側向いてます。笑」と対処法を明かした。続けて「そしてサンダルに夏服ー フ