美容師兼イラストレーターのTAKUOさんの漫画「美容師困惑お客さんあるある」が、インスタグラムで5500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む美容師をしていると、お客さんからのさまざまな要望やクレームに困惑したり、落ち込んだり。そんな現場ならではの数々のエピソードを描いた作品に、読者からは「共感！」「理不尽なお客さん、けっこういますよね」「楽な仕事はありませんね…」などの声が上