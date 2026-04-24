女優の内田理央（34）が24日、大阪・心斎橋にオープンする高さ約130メートルの大型複合施設「クオーツ心斎橋」の開業セレモニーに登場した。足元に大きなスリットが入った黒のロングジャケットドレスにゴールドのアクセサリーを合わせたファッションで登場し「心斎橋ってエネルギッシュなイメージなんですが、そこにラグジュアリーな風が加わったような感じがしますね」などとにっこり。プライベートでも仕事でも、同地はよ