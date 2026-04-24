女優の内田理央（34）が24日、大阪・心斎橋にオープンする高さ約130メートルの大型複合施設「クオーツ心斎橋」の開業セレモニーに登場した。

足元に大きなスリットが入った黒のロングジャケットドレスにゴールドのアクセサリーを合わせたファッションで登場し「心斎橋ってエネルギッシュなイメージなんですが、そこにラグジュアリーな風が加わったような感じがしますね」などとにっこり。

プライベートでも仕事でも、同地はよく訪れるといい「食べ物が本当においしいので、毎回焼き肉を食べたり、スパイスカレーが大好きなので食べ歩いたりしました」などと明かした。

“ニューオープン”にひっかけ、自身の新たな挑戦に関し「今年中に運転免許証を取ってみたい。高校生の時から“運転したい”とは思っていたんですけど、気がつけば何十年もたっていました」。女優業としても「やったことがないスパイの役とか。拳銃を忍ばしたラグジュアリー（豪華）なスパイがやりたい」などと夢は尽きなかった。

同ビルにはザ・ゲートホテルが入るほかカルティエやフェンディなどの高級ブランドも軒を連ねる。内田は、同ビルのコンセプト「ビヨンド・ラグジュアリー（ひとつ先の豊かさ）」に合わせ、自身のぜいたくな時間をフィリップで告白。愛猫のイラストをそえ「ねこと過ごす時間」と書き「私らしくいられてぜいたくな時間だな、と思っています。家に帰る度に“幸せだな”と思う」とにっこり。ただ、愛猫のイラストが思うように描けなかったらしく「本当は長い毛でふわふわなんですけど…。私が描くと短毛になってしまいました」と苦笑いだった。