【B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版】 4月28日 発売 価格：1,430円 「B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／藤本和典 【拡大画像へ】 東京ニュース通信社は、エンタメ誌「B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版」を4月28日に発売する。価格は1,430円。 現在発売中のSKE48 36thシングル「サンダルだぜ」にて自身初セン