【B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版】 4月28日 発売 価格：1,430円

「B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／藤本和典

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東京ニュース通信社は、エンタメ誌「B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版」を4月28日に発売する。価格は1,430円。

現在発売中のSKE48 36thシングル「サンダルだぜ」にて自身初センターを務める大村杏さんが限定版の表紙に水着グラビアで登場。。飾らないナチュラルな美しさと、どこか大人びた雰囲気が同居した表紙となっている。

店舗特典

【セブンネットショッピング：大村杏（SKE48） ポストカード全3種類よりランダムで1枚】

「B.L.T.2026年6月号 SKE48・大村杏表紙版」セブンネットショッピング購入特典ポストカード【大村杏（SKE48）】

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※通常版の表紙人物は山下瞳月（櫻坂46）となります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

※限定表紙版および特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

＜注意事項＞

※4月23日現在

※特典付き販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合があります。詳しくは各社HPにてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。