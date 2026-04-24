ベネズエラのマドゥロ大統領に対する軍事作戦に関与したアメリカ軍特殊部隊の隊員が「マドゥロ氏失脚」の予想に金を賭け、約6500万円の利益を得たとして、アメリカ司法省は23日、この隊員を起訴したと発表した。詐欺などの罪で起訴されたのは、マドゥロ大統領の身柄を拘束する軍事作戦に関わったアメリカ陸軍特殊部隊の隊員、ギャノン・バン・ダイク被告（38）。起訴状によると、バン・ダイク被告は今年1月3日に行われた軍事作戦の