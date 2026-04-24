「タレントパワーランキング」を運営するアーキテクトは、20〜34歳女性（F1層）を対象に「20〜34歳女性に人気の20代男優ランキング」に関するアンケートを実施しました（※タレントの年齢は7月25日時点）。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：高橋海人（King & Prince）2位は、アイドルグループ・King & Princeの高橋海人（※高ははしごだか）さんでした。2025