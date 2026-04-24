【ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店】 5月27日 グランドオープン ウォルト・ディズニー・ジャパンは、東京都世田谷区内の二子玉川ライズ・ショッピングセンター内において、「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」を5月27日にグランドオープンする。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施され