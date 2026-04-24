【ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店】 5月27日 グランドオープン

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、東京都世田谷区内の二子玉川ライズ・ショッピングセンター内において、「ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店」を5月27日にグランドオープンする。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。

新店舗は、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスによって魔法がかけられた夢の世界をコンセプトにしたデザインになっている。エントランスではミッキーのスタチューがゲストを迎え、魔法によって現れた夕焼け色に染まる雲の中をイメージした空間へ案内する。

さらに、ダンボやティンカー・ベルなどのキャラクターをモチーフにした金細工風のきらびやかな装飾や、お城の塔をイメージしたデザインも見どころ。画面に触れると、ディズニープリンセスが現れる仕掛け付きの「マジカルスクリーン」も登場し、ディズニーの世界観に包まれながら買い物を楽しめる。

店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1,300点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、キッズ用アイテム、人気ブランドとの共同企画商品など、幅広い世代が楽しめるラインナップで展開される。

なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となる。詳細は、後日ディズニーストアニュースページで確認できる。

ディズニーストア 二子玉川ライズ S.C.店

場所：〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1

営業時間：10時～20時

グランドオープン日：5月27日

グランドオープンを記念し、二子玉川ライズ S.C.店限定アイテムが登場！

グランドオープンを記念して、ミッキーマウスとミニーマウスが黄色と白を基調としたコスチュームに身を包んだ華やかなアートを使用した、全11種類の二子玉川ライズ S.C.店限定アイテムが発売される。鮮やかなビーズストラップがアクセントのぬいぐるみキーチェーンをはじめ、“FUTAKO TAMAGAWA”の文字がポイントのキーチェーンやトートバッグ、ショッピングバッグなど、限定感のあるアイテムがラインナップする。「うるぽちゃちゃん」からは、お揃いのコーディネートが愛らしいミッキーとミニーのぬいぐるみが登場する。

【商品の一部】

ぬいぐるみキーチェーン 価格：2,800円

ぬいぐるみキーチェーン 価格：2,800円

キーチェーン 価格：1,200円

トートバッグ 価格：1,200円

ショッピングバッグ 価格：950円

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 価格：1,800円

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ 価格：1,800円

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンを実施

実施期間：5月27日（水）～なくなり次第終了

5,000円（税込）以上購入で、二子玉川ライズ S.C.店限定デザインのオリジナルトートバッグがもらえる。さらに店内では、希望者には二子玉川ライズ S.C.店限定のショップカードがプレゼントされる。

オリジナルトートバッグ

ショップカード

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。ご了承ください。

※内容は都合により中止、または変更される場合がございます。

ディズニーストアクラブポイント5倍キャンペーンを実施

ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンが実施される。実施期間は5月27日から5月29日まで。

□「ディズニーストアクラブ」のページ

(C) Disney

(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

