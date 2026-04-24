気象予報士の奈良岡希実子さん（40）が24日、インスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。奈良岡さんは、「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と、生まれたばかりのまな娘を抱いて桜並木の下で撮影した家族写真をアップ。「無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大きくなってくれることを願っています」とつづった。「一生懸命お兄ちゃんになろうと頑張ってい