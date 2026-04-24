「ネタだよね？」ファミリーマート公式の“こういうのでいいんだよ”投稿に賛否「どうかしてる」「最高」
ファミリーマートの公式X（旧Twitter）アカウントは4月22日、投稿を更新。シンプルな“ご飯”の写真を公開しました。
【写真】賛否呼ぶファミマの“シンプルご飯”
「ネタだよね？」「提供する側がこれでいいと思ってるならどうかしてる」「ファミマ側が言う事じゃない」と否定的な声もある一方で、「コンビニではファミマが1番消費者に寄り添ってくれていると思う」「いつもやっています。旨いねえ」「分かる！分かるぞ！」「アタシの学生時代の昼飯じゃんｗ」「シンプルイズベスト最高っす」など、肯定的な声も多く集まっています。
コメントでは「ずっと前から同じ食べ方にハマってて、卵サンド系とファミチキ系を色々サンドしてます」「ちょっと試してみたいかもｗ」「背徳の親子サンドだと！？」などの声が寄せられました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】賛否呼ぶファミマの“シンプルご飯”
「ネタだよね？」「こういうのでいいんだよ」とつづり、写真を1枚公開した同アカウント。レンジで温めるパックご飯の上にコロッケと思われるおかずを載せ、ソースをかけたシンプルな一品で、飾り気のない見た目が印象的です。しかし、コメントでは賛否が分かれる結果に。
「ネタだよね？」「提供する側がこれでいいと思ってるならどうかしてる」「ファミマ側が言う事じゃない」と否定的な声もある一方で、「コンビニではファミマが1番消費者に寄り添ってくれていると思う」「いつもやっています。旨いねえ」「分かる！分かるぞ！」「アタシの学生時代の昼飯じゃんｗ」「シンプルイズベスト最高っす」など、肯定的な声も多く集まっています。
「背徳の親子サンドだと！？」同アカウントは、たびたび商品のユニークな食べ方を紹介しています。20日には「公式から『ファミチキたまごサンド』を世界に広めたい！」と投稿。「たまごサンドのパン、外す。そこにファミチキ、入れる。以上！！！」とシンプルなアレンジを提案しました。
コメントでは「ずっと前から同じ食べ方にハマってて、卵サンド系とファミチキ系を色々サンドしてます」「ちょっと試してみたいかもｗ」「背徳の親子サンドだと！？」などの声が寄せられました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:All About ニュース編集部)