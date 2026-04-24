【千葉市・稲毛区発】「色」と一口に言ってもさまざまな色がある。まさにいろいろだ。言葉では同じ白でも実際は100種類以上あるとも言われている。色はどんな環境で見るかによっても変わり、どんな人が見るかによっても変化する。そしてその人の感情によっても……。とても奥深い世界だ。堀内さんが会長を務める日本色彩学会は「科学、技術、デザイン、心理、教育、産業」と幅広い分野が交錯することでも有名だ。それほど色の活用