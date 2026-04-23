オーヴァーレーシングプロジェクツは、今年の東京モーターサイクルショーで、同社のパーツ開発技術力とチャレンジ精神を現したブース展開を行い、レーシングマシンとともに、電動の月面探索バイクも展示。また「楽しく、カッコよく、そして安全に」のポリシーをアピールするため、初めて同社のカスタムバイクに触れて乗車できるように設置。CB1000F、Z900RS、X