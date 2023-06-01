女優礼真琴が23日、主演ミュージカル「BOOP！The Musical」（5月27日から、東京・東急シアターオーブなど）で演じる人気キャラクター、ベティーちゃんに扮（ふん）したキービジュアルを公開した。昨年米ブロードウェーで実写ミュージカル化された話題作。新しい時代を自分らしく生きるヒロインを演じる。宝塚歌劇団時代、キュートな魅力で“令和のトップ・オブ・トップ”として人気を集めた礼はベティにぴったり。さっそく魅力を