【Amazon：HUAWEIスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2」 セール】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分 HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計LCA-B10:ブラック Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチ「HUAWEI WATCH D2」がセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。 本製品は、自動血圧測定ができるスマートウォッ