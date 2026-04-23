ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月23日の放送に元・日刊スポーツ編集局長の久保勇人が出演。高市早苗政権が発足して半年となったいま、対話の少なさを指摘される同政権、高市首相の姿勢についてコメントした。 久保勇人「（高市早苗政権、発足半年という）この節目