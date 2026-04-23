２３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを並べる儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／韓赫）【新華社瀋陽4月23日】中国遼寧省瀋陽市の抗米援朝烈士陵園で23日、第13次引き渡しで韓国から帰還した中国人民志願軍烈士遺骨の埋葬式が行われた。抗米援朝戦争（朝鮮戦争）で犠牲になった12人の英霊は70余年ぶりに祖国に戻り、安らかな眠りについた。２３日、烈士の遺骨を納めたひつぎを運ぶ儀仗兵。（瀋陽＝新華社記者／韓赫）２３日、烈士の遺骨