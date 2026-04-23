◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２３日・エスコンフィールド）楽天の伊藤光捕手（３７）が移籍後初打点をマークした。「９番・捕手」でスタメン出場。１点リードの６回１死満塁の場面だ。初球の内角ツーシームに反応。バットを折られながらもしぶとく中前に運んだ。移籍後初打点となる適時打。貴重な追加点を奪った。伊藤光はこの日が３７歳の誕生日。３回無死一塁の１打席目には楽天の応援席からバースデーソングが熱唱され