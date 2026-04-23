研究によりストレスレベルの高さと精子の数、運動能力の低下には関係があるとされる/Science Photo Library RF/Getty Images/File via CNN Newsource（CNN）不妊治療クリニックを経営する筆者が問題に直面している男性から最初に聞く言葉は、たいてい同じだ。「自分が原因だとは思いもしなかった。先生、助けてください」筆者はあらゆるケースを見てきた。女性の側の検査結果に問題がなかったため紹介されてきたカップル、妊娠を試