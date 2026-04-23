電通総研は2026年4月15日、25年に新設した企業の経済安全保障領域の支援を行う専門組織「電通総研 経済安全保障研究センター（DCER）」による書籍「経済安全保障とビジネス ―企業が知るべきリスクと実践法―」を日経BPから発行したことを発表した。日本が直面する経済安保政策の領域を俯瞰し、企業への影響と対応策を解説本書では、DCERの研究員らが、日本が直面する地政学リスクやサプライチェーン、インフラ、技術、土地といっ