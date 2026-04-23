不動産調査会社の東京カンテイは２３日、３月の中古マンション平均価格（７０平方メートル換算、希望売り出し価格）を発表した。首都圏（東京、神奈川、埼玉、千葉）は前月比１・６％上昇の７０３２万円と初めて７０００万円を超えた。堅調な中古マンション需要を背景に価格上昇が続いている。東京都は０・８％上昇の１億８１０万円、神奈川県は２・７％上昇の４２８２万円だった。一方、東京都心６区（千代田、中央、港、新宿