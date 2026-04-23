「ジャイアンツ３−０ドジャース」（２２日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。２登板ぶりに投打同時のリアル二刀流でプレーとなり、投手としては６回５安打無失点７奪三振の快投をみせたが、打者としては４打数無安打に終わり、昨季８月２４日のパドレス戦から続いていた連続出塁記録は５３でストップした。球団記録の５８まであと５と迫っていたが、ついに途切れてしまった。チ